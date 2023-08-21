Варим баклажаны в прокрученных томатах, смешиваем с чесноком — и в банки: закуска «Тещин язык» на зиму — ничего вкуснее нет

Баклажаны на блюде. Фото: Global Look Press

Рецепт потрясающе вкусного блюда из баклажан для закрутки на зиму.

Если и вы не представляете себе зимний обед или ужин без баночки домашней закрутки из баклажан, то этот рецепт — для вас.

Попробуйте закрутить эту потрясающе вкусную закуску под названием «Тещин язык».

Ингредиенты: 1 кг баклажанов, 1 кг помидоров, 4 болгарских перца, 1 головка чеснока, 2 перца чили, 4 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 2 ст. л. уксуса, специи.

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Готовим: пропустить помидоры через мясорубку, довести до кипения и варить 10 минут. Добавить сахар, соль, масло и специи. Добавить нарезанные баклажаны и варить еще 10 минут. Потом добавить нарезанный перец и продолжать варить еще 5-7 минут. В конце добавить перец чили и чеснок, еще через 5 минут – уксус, и закатать баклажаны в подготовленные банки.

По материалам lafoy.ru

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