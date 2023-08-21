Готовим невероятную капусту в горячем рассоле: это просто бомба, а не рецепт!

Бомбическая капуста покоряет сердца россиян, этот рецепт стал настоящим хитом интернета. Обязательно попробуйте эту невероятную и простую закуску.

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Ингредиенты

Капуста – 2-3 кг

Морковка – 2-3 шт.

Вода – 1,5 л

Соль поваренная крупная без йода – 2 ст. ложки

Сахарный песок – 9 ст. ложек

Чеснок – 5-6 зубчиков

Уксусная эссенция 70% – 1 ст. ложка или уксус столовый 9% – 200 г

Молотый черный перец – 1 ч. ложка

Для рассола в кастрюлю нальем воду, добавим соль, сахар, уксус, молотый черный перец. Доведем до кипения.

Капусту нарежем на 8-10 частей. Морковь почистим, натрем на крупной терке и добавим к капусте. Чеснок почистим и мелко нарубим.

Зальем горячим рассолом капусту и хорошо перемешаем несколько раз пока рассол горячий.

Далее поставим капусту прямо в кастрюле в холодильник на сутки.

Источник: Telegram-канал «Заготовки»