Готовим невероятную капусту в горячем рассоле: это просто бомба, а не рецепт!

Бомбическая капуста покоряет сердца россиян, этот рецепт стал настоящим хитом интернета. Обязательно попробуйте эту невероятную и простую закуску.
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Ингредиенты
- Капуста – 2-3 кг
- Морковка – 2-3 шт.
- Вода – 1,5 л
- Соль поваренная крупная без йода – 2 ст. ложки
- Сахарный песок – 9 ст. ложек
- Чеснок – 5-6 зубчиков
- Уксусная эссенция 70% – 1 ст. ложка или уксус столовый 9% – 200 г
- Молотый черный перец – 1 ч. ложка
Для рассола в кастрюлю нальем воду, добавим соль, сахар, уксус, молотый черный перец. Доведем до кипения.
Капусту нарежем на 8-10 частей. Морковь почистим, натрем на крупной терке и добавим к капусте. Чеснок почистим и мелко нарубим.
Зальем горячим рассолом капусту и хорошо перемешаем несколько раз пока рассол горячий.
Далее поставим капусту прямо в кастрюле в холодильник на сутки.