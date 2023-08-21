Как сделать вкусные чебуреки без масла (ели на диете): завернем начинку в лаваш и отправим в духовку

Когда очень хочется чебуреков, но переживаете за фигуру, приготовьте этот сочный и вкусный вариант. Тесто вам замешивать не придется, используйте готовый армянский круглый тонкий лаваш.

Жарить мы тоже чебуреки на масле не станем, как это делается обычно. Мы смажем их специальным составом, чтобы тесто не было сухим и отправим в духовку.

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Ингредиенты: фарш — 500 г, помидор — 2 шт., лук — 3 головки, лаваш, черный молотый перец, сметана — 2 ст. ложки, яйцо — 1 шт., чеснок — 6 зубчиков.

Обжарить лук, добавить фарш, посолить, поперчить, положить нарезанные помидоры для сочности и чеснок для аромата.

Смешать сметану и яйцо. Нарезать из лаваша круги или использовать сразу круглый лаваш.

Смазать края лаваша смесью из сметаны и яйца. В центр положить фарш, свернуть, смазать сверху сметанно-яичной смесью чебурек.

Поставить запекаться в духовку на 180 градусах на 10 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».