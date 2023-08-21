Тот самый салат из магазина «Анкл бенс» из кабачков с лимонной кислотой — на прилавках не найти

Популярный в России салат «Анкл бенс» можно приготовить дома. Не надо искать его на прилавках, скорее всего, в нашей стране он больше не продается. Да и если вы создадите его самостоятельно, то потратите намного меньше денег.

Просто возьмите 2 кг кабачков, 2 кг помидоров, 400 г моркови, 1 кг лука, 1 головка чеснока, 1 ч. л. молотой паприки, 0,5 ч. л. молотого кориандра, 0,5 ч. л. орегано, 50 мл растительного масла, 1 ч. л. лимонной кислоты, 120 г сахара, 80 г соли.

Все овощи надо мелко нарезать и обжарить на сковородке. В конце добавьте кабачки, сахар, соль и лимонную кислоту. Потомите еще минут 10 и раскладывайте по стерилизованным банкам. Салат готов!

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