Баклажаны, кабачки и секретный ингредиент: нереально вкусный салат на зиму — приготовили за 20 минут

На зиму в банки можно закатать нереально вкусный салат, который вы будете уплетать зимой за обе щеки. Готовится быстро и просто, с рецептом справится даже подросток.

Возьмите 1 кг кабачков, 1 кг баклажанов, 1 пучок базилика, 3 луковицы, 1 острый перец, 500 г болгарского перца, 1 кг помидоров, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 50 мл яблочного уксуса, 5 зубчиков чеснока.

Овощи все порежьте, перемешайте и протушите в утятнице или кастрюле минут 10. Добавьте остальные ингредиенты, а в самом конце — уксус. После — разложите в банки и закатайте.

Кстати, базилик даст необычный аромат. Зелень надо положить обязательно, иначе получится не то.

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