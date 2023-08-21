Печенье измельчаем, смешиваем с какао и смазываем кремом: рецепт потрясающе вкусного быстрого рулета «Баунти» без выпечки

Попробуйте побаловать своих близких десертом «Баунти». Готовится он быстро, просто. К тому же дешев, и его не нужно выпекать. А летом - это только плюс. Не надо включать духовку!
Ингредиенты: печенье «Юбилейное» - 300 гр, какао-порошок - 3 ст. л., сахар - 1/2 стакана, кипяток - 1/2 стакана.
Для крема: масло сливочное - 150 гр, сахарная пудра - 50 гр, кокосовая стружка - 40 гр.
Готовим: 1. Печенье измельчить блендером в мелкую крошку. Добавить какао и перемешать. 2. Сахар растворить в кипятке. Остудить. Полученный сироп влить в сухую смесь. Замесить гладкое тесто. 3. Приготовить крем. Размягченное сливочное масло соединить с сахарной пудрой и кокосовой стружкой. Перемешать. 4. Тесто из печенья раскатать на пищевой пленке до желаемой толщины. 5. Пласт равномерно покрыть масляным кремом и аккуратно свернуть в рулет. Завернуть в пленку и убрать в морозилку на 30 мин. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»