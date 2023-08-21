Печенье измельчаем, смешиваем с какао и смазываем кремом: рецепт потрясающе вкусного быстрого рулета «Баунти» без выпечки

Попробуйте побаловать своих близких десертом «Баунти». Готовится он быстро, просто. К тому же дешев, и его не нужно выпекать. А летом - это только плюс. Не надо включать духовку!

Ингредиенты: печенье «Юбилейное» - 300 гр, какао-порошок - 3 ст. л., сахар - 1/2 стакана, кипяток - 1/2 стакана.

Для крема: масло сливочное - 150 гр, сахарная пудра - 50 гр, кокосовая стружка - 40 гр.

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