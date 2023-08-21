Если вы прочитали состав магазинного плавленого сыра и ужаснулись, не отчаивайтесь! Вкусную сливочную намазку с отличным составом можно приготовить и дома!

Ваш сыр будет вкуснее покупного, и вы будете уверены в том, что в нем содержится. Смело давайте бутерброды с этим сыром детям. Рецепт очень простой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты:

Творог (от 9%) - 500 г

Яйцо - 1 шт.

Сода - 1 неполная ч. ложка

Соль - по вкусу

Сливочное масло 82,5 % - 100 г

Смешать все ингредиенты и варить на паровой бане до состояния тягучей массы.

По желанию в готовый сыр можно добавить специи по вкусу, укроп, базилик. Готовый плавленый сыр вылить в подготовленную банку, хранить в ней.

Оставить при комнатной температуре для остывания. Остывший сыр поставить в холодильник до полного застывания.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».