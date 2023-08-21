Если вы прочитали состав магазинного плавленого сыра и ужаснулись, не отчаивайтесь! Вкусную сливочную намазку с отличным составом можно приготовить и дома!
Ваш сыр будет вкуснее покупного, и вы будете уверены в том, что в нем содержится. Смело давайте бутерброды с этим сыром детям. Рецепт очень простой.
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Ингредиенты:
- Творог (от 9%) - 500 г
- Яйцо - 1 шт.
- Сода - 1 неполная ч. ложка
- Соль - по вкусу
- Сливочное масло 82,5 % - 100 г
Смешать все ингредиенты и варить на паровой бане до состояния тягучей массы.
По желанию в готовый сыр можно добавить специи по вкусу, укроп, базилик. Готовый плавленый сыр вылить в подготовленную банку, хранить в ней.
Оставить при комнатной температуре для остывания. Остывший сыр поставить в холодильник до полного застывания.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».