Хрустящие снаружи, мягкие внутри: готовим салат из обжаренных баклажанов с моцареллой и соусом терияки

Попробуйте удивить своих домашних и друзей этим ресторанным блюдом - салатом из баклажанов с моцареллой, помидорами и соусами терияки и сладким соусом чили.
Ингредиенты: баклажаны - 2 шт., помидоры - 3 шт., сыр моцарелла - 250 гр, крахмал, соус терияки, соус сладкий чили, подсолнечное масло.
Готовим: баклажаны порезать на кусочки, обвалять в крахмале и обжарить в раскаленном масле около 3-4 минут (до появления золотистой корочки). Нарезать помидоры, сыр и выложить их на тарелку. Добавить обжаренные баклажаны и заправить салат смесью соуса терияки и соуса сладкий чили. И все готово! Хрустящие снаружи и мягкие внутри баклажаны, с сыром и помидорами – супер сочетание, особенно с этой заправкой.
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»