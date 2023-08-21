Жареные баклажаны, помидор, тертый огурец и грудка: вкуснейший салат за три минуты

Салат с баклажаном и грудкой станет любимым на вашем столе. Он очень аппетитный и быстрый.

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Ингредиенты: баклажан, огурец, курица, кинза или любая зелень, чеснок, масло растительное, сок лимона, соль.

Баклажаны нарезать на кусочки, обжарить на небольшом количестве растительного масла в течение 10-15 минут, пока не станут мягкими.

Натереть на терке огурец, порезать томаты, вареное куриное филе, нашинковать кинзу, выжать лимон, пропустить через пресс чеснок. Все смешать, заправить маслом, лимонным соком, посолить.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы. Лайфхаки».