Как сделать самые пышные оладьи на кефире: фаворит среди рецептов

Не стоит думать, что пышные оладушки можно сделать только на дрожжах. На кефире и соде они получаются тоже очень воздушными. Вы будете благодарить за этот рецепт!

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Ингредиенты: 500 мл кефира, 80 г те‌плой воды (около 60-80 градусов), 1 яйцо, 500 г муки, 6 ст. ложек сахарного песка, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка пищевой соды. ⠀

Взбить до пены яйцо с солью и сахаром. В другой миске соединить кефир и воду.

Просеять муку, бросить в нее соду, ввести кефир с водой и яйцо с солью и сахаром.

Жарить на разогретой сковороде с большим количеством масла. Обязательно под крышкой!

Источник: Telegram-канал «Полезные советы. Лайфхаки».