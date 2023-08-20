Сладко-кислая, хрустящая, настоящий шедевр: рецепт маринованной капусты — все дело в секретном ингредиенте

Готовим: 1. К тонко нашинкованной капусте добавить натертую на крупной терке морковь. Наполнить капустой 1,5-литровую банку, добавляя лавровый лист и зерна кориандра. Капусту следует хорошенько утрамбовать и наполнить банку до самого верха. Влить сверху растительное масло. 2. Для приготовления маринада в воду добавить соль и сахар, довести до кипения, прокипятить 2-3 минуты, после чего влить уксус. Еще раз вскипятить и горячим маринадом залить капусту в банке. 3. Банка будет горячей до половины - ничего страшного! Дать капусте полностью остыть при комнатной температуре, затем поместить банку в холодильник на 6-8 часов.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»