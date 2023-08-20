Всего по 10: обалденный салат из баклажанов с помидорами, перцем и чесноком — закручиваем на зиму, не терпится съесть сейчас

Баклажаны - один из любимых овощей для закруток на зиму. Мало что может сравниться с ними по изысканности вкуса.
Попробуйте приготовить на зиму салат, в котором будет по 10 штук каждого ингредиента.
Ингредиенты: 10 баклажанов, помидоров, болгарских перцев, репчатых луковиц, долек чеснока,10 горошин черного перца, 0,5 ст. 9%-ного столового уксуса, 1 - 1,5 ст. растительного масла, 4 ст. л сахара, 2 ст. л. соли.
Готовим: 1. Порежьте мякоть баклажанов крупными брусочками и замочите в холодной воде. Перец нарежьте вдоль на 2 - 4 части, а затем поперек на полости. Порубите помидоры средними кубиками, лук нашинкуйте толстыми полукольцами, чеснок измельчите ножом. 2. Поставьте на плиту толстостенную большую кастрюлю с половиной растительного масла. Разогрейте его на сильном огне и уложите компоненты салата ровными аккуратными слоями в следующем порядке: помидоры, баклажаны, перцы, лук и чеснок. Залейте все оставшимся маслом, посыпьте сахаром, солью, горошинами перца, закройте крышкой и доведите до кипения и тушите овощное ассорти 35 минут, затем полейте уксусом, перемешайте. 3. Простерилизуйте стеклянные банки и заполните еще горячим салатом поровну, закатайте.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»