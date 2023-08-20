Всего по 10: обалденный салат из баклажанов с помидорами, перцем и чесноком — закручиваем на зиму, не терпится съесть сейчас

Баклажаны - один из любимых овощей для закруток на зиму. Мало что может сравниться с ними по изысканности вкуса.

Попробуйте приготовить на зиму салат, в котором будет по 10 штук каждого ингредиента.

Ингредиенты: 10 баклажанов, помидоров, болгарских перцев, репчатых луковиц, долек чеснока,10 горошин черного перца, 0,5 ст. 9%-ного столового уксуса, 1 - 1,5 ст. растительного масла, 4 ст. л сахара, 2 ст. л. соли.

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