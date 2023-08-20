Баклажаны обжариваем, перекладываем с чесноком и заливаем особым маринадом: вкуснее закрутки на зиму не найти

Попробуйте закрутить на зиму маринованные баклажаны вот по этому рецепту. Банки с ними будут уходить только так!

Ингредиенты: 1,5 - 2 кг баклажанов, 0,5 - 1 головка чеснока, зонтики укропа, можно сухие, подсолнечное масло для жарки. Маринад (на 0,5 л воды): 1 стакан сахара, 1 ст. л. соли, 0,5 ч. л. уксуса 70%. Этого количества заливки хватает на 3 банки по 0,5 л.

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