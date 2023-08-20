Баклажаны обжариваем, перекладываем с чесноком и заливаем особым маринадом: вкуснее закрутки на зиму не найти

Попробуйте закрутить на зиму маринованные баклажаны вот по этому рецепту. Банки с ними будут уходить только так!
Ингредиенты: 1,5 - 2 кг баклажанов, 0,5 - 1 головка чеснока, зонтики укропа, можно сухие, подсолнечное масло для жарки. Маринад (на 0,5 л воды): 1 стакан сахара, 1 ст. л. соли, 0,5 ч. л. уксуса 70%. Этого количества заливки хватает на 3 банки по 0,5 л.
Готовим: 1. Баклажаны помыть, нарезать кружочками 1 см - 1,5 см шириной, посолить, обжарить с двух сторон на растительном масле. Выложить слоями жареные баклажаны, чеснок, зонтики укропа. 2. Делаем маринад: в воду добавить соль, сахар. Поставить на огонь и перед закипанием добавить уксус. Когда заливка закипит, выливаем ее в банку с баклажанами. Наливаем в кастрюлю воду, кладем ткань на дно и ставим стерилизовать банки - на 15-20 минут после закипания. Закрываем прокипяченной крышкой – под машинку или винтовой.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»