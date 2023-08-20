На вкус нежный, как сливочный: рецепт омлета в пакете — добавляем ветчину, сыр, грибы и наслаждаемся необычным блюдом

Готовим: разбейте яйца в большой закрывающийся полиэтиленовый пакет. Сдуйте его, чтобы вышел лишний воздух и закройте. Потрясите и помните пакет, чтобы взбить яйца. Откройте пакет и добавьте остальные ингредиенты. Снова выдавите лишний воздух и закройте пакет. Вскипятите воду в большой кастрюле. Опустите туда пакет (можно сразу несколько пакетов - до 8 штук). Готовьте в кипящей воде ровно 30 минут. Откройте пакет и выкатите омлет на тарелку. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»