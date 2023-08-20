На вкус нежный, как сливочный: рецепт омлета в пакете — добавляем ветчину, сыр, грибы и наслаждаемся необычным блюдом

Попробуйте приготовить вареный омлет в пакете. Семья оценит это необычное блюдо и будет просить добавки.
Разнообразить рецептуру можно, вводя в омлет разные добавки - сыр, ветчину, перец, грибы.
Ингредиенты: 2 яйца, 2 ломтика ветчины нарезать (по желанию), 0,5 стакана тертого сыра,1 ст. л. мелко нарезанного лука (по желанию), 1 ст. л. мелко нарезанного сладкого перца (по желанию), 2 ст. л. нарезанного помидора (по желанию), 1 ст. л. аджики или сальсы (по желанию), 2 нарезанных шампиньона (по желанию).
Готовим: разбейте яйца в большой закрывающийся полиэтиленовый пакет. Сдуйте его, чтобы вышел лишний воздух и закройте. Потрясите и помните пакет, чтобы взбить яйца. Откройте пакет и добавьте остальные ингредиенты. Снова выдавите лишний воздух и закройте пакет. Вскипятите воду в большой кастрюле. Опустите туда пакет (можно сразу несколько пакетов - до 8 штук). Готовьте в кипящей воде ровно 30 минут. Откройте пакет и выкатите омлет на тарелку. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»