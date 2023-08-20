Как приготовить тот самый кабачковый торт: рецепт из СССР (безумно вкусно)

Торт не обязательно должен быть сладким, кабачковый тоже невероятно вкусен и без лишних калорий!

Этот рецепт хорошо знали в СССР и использовали для праздничного меню. Однако способ приготовления так прост, что торт из кабачка можно делать хоть каждый день.

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Ингредиенты: 3 молодых кабачка, 2 яйца, 100 мл кефира, 70 г сыра, соли щепотка, 100-150 г муки 4 помидора. Для соуса: сметана (можно майонез), зелень, чеснок.

Кабачок натираем, отжимаем. Сыр натираем. Смешиваем кабачок, сыр, кефир, яйца, соль, муку. Жарим на сковороде несколько блинчиков из этого состава.

Готовим соус из указанных ингредиентов. Блинчики смазываем соусом, выкладываем кружочки томатов и делаем так слоями, пока не закончатся ингредиенты.

Отправляем в холодильник пропитываться на несколько часов, можно на ночь.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»