Жареные баклажаны по-новому: с прослойкой чесночного сыра — на коленях добавки просят

Жареные баклажаны. Фото: соцсети

Баклажаны получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Ну очень вкусную закуску можно приготовить из знакомого набора продуктов: баклажанов, сыра, чеснока.

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Но мы ее сделаем так, что она будет выглядеть празднично, красиво и очень аппетитно.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 штуки
  • Яйцо – 1 штука
  • Мука – 100 граммов
  • Панировочные сухари – 100 граммов

Для начинки:

  • Брынза – 80 граммов
  • Сыр – 80 граммов
  • Майонез – 2 столовые ложки
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Кинза или укроп

Баклажаны нарезать кружочками и отправить в холодную подсоленную воду на 15 минут.

Пропустить сыр и брынзу через блендер или натереть на терке, добавить чеснок, зелень и майонез, перемешать.

Баклажаны обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Далее взять два одинаковых ломтика баклажана и между ними положить ложку сырной начинки, прижать. По бокам обвалять в зелени.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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