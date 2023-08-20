Жареные баклажаны по-новому: с прослойкой чесночного сыра — на коленях добавки просят

Ну очень вкусную закуску можно приготовить из знакомого набора продуктов: баклажанов, сыра, чеснока.

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Но мы ее сделаем так, что она будет выглядеть празднично, красиво и очень аппетитно.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 штуки

Яйцо – 1 штука

Мука – 100 граммов

Панировочные сухари – 100 граммов

Для начинки:

Брынза – 80 граммов

Сыр – 80 граммов

Майонез – 2 столовые ложки

Чеснок – 1-2 зубчика

Кинза или укроп

Баклажаны нарезать кружочками и отправить в холодную подсоленную воду на 15 минут.

Пропустить сыр и брынзу через блендер или натереть на терке, добавить чеснок, зелень и майонез, перемешать.

Баклажаны обвалять в муке, в яйце и в панировочных сухарях. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Далее взять два одинаковых ломтика баклажана и между ними положить ложку сырной начинки, прижать. По бокам обвалять в зелени.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»