Рисовая закуска на зиму «Завтрак туриста» с помидором, перцем и морковью: даже плова не захотите!

Ну очень вкусным получается зимний салат из риса, томата и перца. Его можно подавать в качестве закуски. Он не раз вас спасет, когда до зарплаты неделя или нужно что-то срочно взять на завтрак или обед на работу.

Дети любят ее трескать просто так. Это ароматно, аппетитно, вкусно, сытно, недорого и просто.

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Ингредиенты: 3 кг помидоров, 0,5 кг лука, 0,5 кг морковки, 12 сладких перцев, 6 чайных ложек соли, 1 стакан сахара, 300 граммов подсолнечного масла, 1 стакан сырого риса.

Томаты, лук, перчик нарезаем, морковку натираем. Все вместе тушим 30 минут, солим, кладем сахар и масло.

Далее добавляем рис и еще варим 1 час. Горячую смесь закладываем в стерильные банки (примерно 5 штук 700-граммовых), закручиваем. Хранить можно не в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Заготовки».