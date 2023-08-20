Безумно вкусный салат за 5 минут для тонкой талии: грудка, кукуруза, зелень, сметана

Салат. Фото: соцсети

Впрочем, он понравится даже тем, кто и не думает о диете.

Легкий и очень вкусный салат для тонкой талии войдет в топ ваших любимых блюд. Прекрасное сочетание продуктов порадует вас.

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Ингредиенты:

  • Листья салата
  • Кукуруза – 150 граммов
  • Томаты черри – 150 граммов
  • Сыр – 50 граммов
  • Филе грудки – 300 граммов

Для соуса:

  • Сметана 10% - 40 граммов
  • Горчица – 1 чайная ложка
  • Соль – по вкусу

Порвать листья салата, нарезать вареную куриную грудку, помидоры черри, натереть сыр.

Для соуса смешать сметану или несладкий йогурт с горчицей, заправить салат, перемешать.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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