Безумно вкусный салат за 5 минут для тонкой талии: грудка, кукуруза, зелень, сметана

Легкий и очень вкусный салат для тонкой талии войдет в топ ваших любимых блюд. Прекрасное сочетание продуктов порадует вас.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Листья салата
- Кукуруза – 150 граммов
- Томаты черри – 150 граммов
- Сыр – 50 граммов
- Филе грудки – 300 граммов
Для соуса:
- Сметана 10% - 40 граммов
- Горчица – 1 чайная ложка
- Соль – по вкусу
Порвать листья салата, нарезать вареную куриную грудку, помидоры черри, натереть сыр.
Для соуса смешать сметану или несладкий йогурт с горчицей, заправить салат, перемешать.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»