Готовим те самые (за 18 копеек) молочные коржики: вкус советского детства

Молочные коржики за 18 копеек – то, что помнит каждый советский ребенок. Если вы хотите погрузиться в ностальгию или узнать, какой вкуснятиной лакомились ваши мамы и папы, обязательно попробуйте эту вкусную и такую незатейливую выпечку. Она получается у всех! Очень простая!
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Ингредиенты:
- Сливочное масло – 100 граммов
- Сахарный песок – 150 граммов
- Яйцо – 1 штука
- Молоко – 80 миллилитров
- Мука – 380 граммов
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка (в СССР использовали гашеную уксусом соду)
- Соль – щепотка
Растопим масло, смешаем его с сахаром и яйцом. Посолим, введем в состав молоко, перемешаем.
Просеем муку с разрыхлителем, вмешаем в состав и замесим тесто.
Переложим его в полиэтиленовый пакет и уберем в холодильник на 30 минут. После этого раскатаем тесто толщиной примерно в 1 сантиметр.
Сформируем коржики, переложим на противень, застеленный пергаментом.
Поставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Время зависит от толщины коржиков и печи.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»