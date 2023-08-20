Готовим те самые (за 18 копеек) молочные коржики: вкус советского детства

Коржики. Фото: соцсети

Ах, какая же это вкуснятина.

Молочные коржики за 18 копеек – то, что помнит каждый советский ребенок. Если вы хотите погрузиться в ностальгию или узнать, какой вкуснятиной лакомились ваши мамы и папы, обязательно попробуйте эту вкусную и такую незатейливую выпечку. Она получается у всех! Очень простая!

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Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 100 граммов
  • Сахарный песок – 150 граммов
  • Яйцо – 1 штука
  • Молоко – 80 миллилитров
  • Мука – 380 граммов
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка (в СССР использовали гашеную уксусом соду)
  • Соль – щепотка

Растопим масло, смешаем его с сахаром и яйцом. Посолим, введем в состав молоко, перемешаем.

Просеем муку с разрыхлителем, вмешаем в состав и замесим тесто.

Переложим его в полиэтиленовый пакет и уберем в холодильник на 30 минут. После этого раскатаем тесто толщиной примерно в 1 сантиметр.

Сформируем коржики, переложим на противень, застеленный пергаментом.

Поставим в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Время зависит от толщины коржиков и печи.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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