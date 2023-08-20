Когда попробуете этот салат с баклажаном — мяса не захотите: за него за столом битва (томаты, орешки, зелень)

Попробуйте этот простой и изысканный салат из баклажанов. Простые ингредиенты и очень классное сочетание делают его топовым. Вы можете готовить его хоть каждый день – не надоест. Грецкие орешки добавляют ему изюминки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Помидоры – 2-3 шт.
- Грецкий орех – горсть
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез – 3 стол. л.
- Петрушка, базилик, соль, хмели-сунели – по вкусу
Обжарить баклажаны, томаты нарезать дольками, орехи измельчить, все ингредиенты соединить, заправить майонезом, перемешать.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»