Салат с хрустящими баклажанами, помидорами и сыром — хит Интернета: обалденно вкусно и просто

Вкуснейший салат с хрустящими баклажанами – это то, от чего вы не сможете прожить ни дня в сезон свежих овощей. Он готовится невероятно просто, а на вкус – как ресторанный.

На заправку мы используем сладкий соус чили и мягкий творожный сыр, благодаря этому закуска имеет неповторимую аппетитность.

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Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Помидоры – 3 шт.

Кинза – пучок

Кукурузный крахмал – 100 гр.

Сладкий соус чили – по вкусу

Творожный сыр – по вкусу

Баклажаны помыть, обсушить, нарезать крупными кубиками. Помидоры нарезать крупными кубиками.

Баклажаны посолить и перемешать. Далее засыпать обильно крахмалом, обвалять. Обжарить до хрустящей румяной корочки со всех сторон на среднем огне на большом количестве масла.

Выложить на тарелку, разложить кусочки томата, чуть присолить, добавить нашинкованную кинзу и последним слоем выложить еще раз кусочки баклажанов.

Полить сладким соусом чили и разложить кусочки творожного сыра.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»