Кабачки и зеленый горошек: овощное рагу «Пальчики оближешь» - потушили и съели

Наступил сезон кабачков. И этого овоща можно приготовить массу блюд - например, необычное овощное рагу с зеленым горошком.

Для приготовления вам понадобятся 2 кабачка, 1 перец болгарский, 2 помидора, 1 морковь, 1 луковица, 3 дольки чеснока, укроп, 4 ст. л. растительного масла, 100 г замороженного зеленого горошка.

Овощи все порежьте кубиками и положите в разогретый с маслом казан. Добавьте остальные ингредиенты и протушите минут 30. Блюдо готово.

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