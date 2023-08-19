Греческий салат с нереально вкусной заправкой - получится божественно

Если вы любите греческий салат, но хотите разнообразия, то этот вариант рецепта - для вас. Способ приготовления простой, но фишка заключается в необычной заправке - не той, какая идет в классический рецепт.

Просто возьмите 2 огурца, 2 помидора, 1 болгарский перец, 1 красная луковица, 80 г маслин, 100 г феты, пучок салата, 3 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. лимонного сока, 1 ст.л. меда, 1/4 ч.л. сухой горчицы, по 0,5 ч.л. сушеного базилика и орегано, соль, перец.

Все овощи порежьте кубиком, сыр тоже. Для соуса смешайте оливковое масло с лимонным соком, медом, горчицей, сухими специями и солью. Заправьте салат. Получится божественно.

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