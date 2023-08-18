Укладываем слоями, 10 минут и готово: нежный крабовый салат с яблоком, яйцом и сыром — легкий и вкусный

Рецептов салата с крабовыми палочками — великое множество. Здесь все зависит от вашей фантазии.

Попробуйте приготовить легкий и нежный крабовый салат с яблоком, сыром и яйцом.

Ингредиенты: 1 яблоко, 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 100 г сыра твердого (можно плавленого).

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