Укладываем слоями, 10 минут и готово: нежный крабовый салат с яблоком, яйцом и сыром — легкий и вкусный

Крабовые палочки. Фото: Global Look Press

Рецепт крабового салата.

Рецептов салата с крабовыми палочками — великое множество. Здесь все зависит от вашей фантазии.

Попробуйте приготовить легкий и нежный крабовый салат с яблоком, сыром и яйцом.

Ингредиенты: 1 яблоко, 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 100 г сыра твердого (можно плавленого).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Крабовый салат. Фото: телеграм-канал «Салатик! Закатки на зиму»

Готовим: салат укладываем слоями, каждый слой промазываем майонезом. Первый слой — яблоко на крупной терке. Второй слой — порезанные мелкими кубиками крабовые палочки. Третий слой — яйцо на крупной терке. Четвертый слой — сыр на мелкой терке. Сверху можно украсить веточками зелени.

По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»

Читайте также