Укладываем слоями, 10 минут и готово: нежный крабовый салат с яблоком, яйцом и сыром — легкий и вкусный

Рецептов салата с крабовыми палочками — великое множество. Здесь все зависит от вашей фантазии.
Попробуйте приготовить легкий и нежный крабовый салат с яблоком, сыром и яйцом.
Ингредиенты: 1 яблоко, 200 г крабовых палочек, 2 яйца, 100 г сыра твердого (можно плавленого).
Крабовый салат. Фото: телеграм-канал «Салатик! Закатки на зиму»
Готовим: салат укладываем слоями, каждый слой промазываем майонезом. Первый слой — яблоко на крупной терке. Второй слой — порезанные мелкими кубиками крабовые палочки. Третий слой — яйцо на крупной терке. Четвертый слой — сыр на мелкой терке. Сверху можно украсить веточками зелени.
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»