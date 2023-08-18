Идеальная закуска, зимой открываем и едим: обалденно вкусный консервированный салат с помидорами, кабачками и рисом

Если и вы не представляете, как можно летом не закрутить энное количество банок на зиму, то этот рецепт — для вас.

Попробуйте приготовить консервированный салат с рисом. Это отличная готовая закуска. К ней не нужен даже гарнир.

Ингредиенты: помидоры — 2,5 кг, кабачки — 1 кг, перец болгарский — 1 кг, морковь — 1 кг, лук репчатый — 0,5 кг, масло подсолнечное — 350 мл, соль — 3 ст. л., сахар — 4 ст. л., рис — 300 г, уксус 9% — 250 мл, черный перец горошком — 10 шт., душистый перец горошком — 10 шт., гвоздика — 10 бутонов, лавровый лист — 5 шт.

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