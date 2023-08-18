Соте из баклажанов на зиму: все режем крупно и перемешиваем — пока закручиваем, исходим слюной

Август - время, когда хозяйки делают заготовки на зиму, не желая покупать овощную консервацию, которая предлагается в магазинах.

Попробуйте приготовить и закрутить на зиму соте из баклажанов.

Ингредиенты: баклажаны 1,5 кг, томаты — 1,2 кг, перец — 1 кг, морковь – 800 г, соль — 1ст.л. с горкой, сахар — 3 ст. л., растительное масло — 100 мл, уксус 9% — 50 мл. Вес овощей уже в очищенном виде.

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