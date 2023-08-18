Соте из баклажанов на зиму: все режем крупно и перемешиваем — пока закручиваем, исходим слюной

Август - время, когда хозяйки делают заготовки на зиму, не желая покупать овощную консервацию, которая предлагается в магазинах.
Попробуйте приготовить и закрутить на зиму соте из баклажанов.
Ингредиенты: баклажаны 1,5 кг, томаты — 1,2 кг, перец — 1 кг, морковь – 800 г, соль — 1ст.л. с горкой, сахар — 3 ст. л., растительное масло — 100 мл, уксус 9% — 50 мл. Вес овощей уже в очищенном виде.
Готовим: баклажаны порезать брусочками. Если нужно избавиться от горечи, то посолить, оставить на 30 минут, промыть. Томаты порезать крупно. Морковь на крупной терке. Перец порезать удобными кусочками, но не мелко. Любители салатов поострее могут добавить вместе со сладким перцем еще и острый перец, на свой вкус. На дно кастрюли наливаем масло, выкладываем томаты, подсаливаем, потом добавляем, смешанные вместе, оставшиеся овощи. Огонь вначале не сильный. Нужно чтобы томаты дали сок, и ничего не пригорело. Когда появится сок от овощей, добавить оставшиеся соль, сахар и варить после закипания 40 минут, периодически помешивая. Если делаете с уксусом, то добавить за 5 минут до конца приготовления. Салат получается густой, чем-то похожий по вкусу на икру, хотя овощи не измельченные. Выход готового соте — 4 литра.
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»