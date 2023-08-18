Помидоры с медом и горчицей: закатываем на зиму, слюнки текут уже сейчас — вкусовой экстаз

Попробуйте закрутить томаты на зиму вот по этому необычному рецепту — с медом, горчицей и базиликом. Когда откроете банку в холода, вкусовой экстаз обеспечен!

Ингредиенты: помидоры — 4 кг, лук репчатый — 8–10 шт., базилик — несколько веточек, семена горчицы — 1 ч. ложка на каждую литровую банку, вода — 4 л. Маринад (на 1 литр воды): соль — 1 ст. л., сахар — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., лимонная кислота — 1 ч. л.

Все это — на восемь литровых банок.

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