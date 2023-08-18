Помидоры с медом и горчицей: закатываем на зиму, слюнки текут уже сейчас — вкусовой экстаз

Попробуйте закрутить томаты на зиму вот по этому необычному рецепту — с медом, горчицей и базиликом. Когда откроете банку в холода, вкусовой экстаз обеспечен!
Ингредиенты: помидоры — 4 кг, лук репчатый — 8–10 шт., базилик — несколько веточек, семена горчицы — 1 ч. ложка на каждую литровую банку, вода — 4 л. Маринад (на 1 литр воды): соль — 1 ст. л., сахар — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., лимонная кислота — 1 ч. л.
Все это — на восемь литровых банок.
Способ приготовления: 1. Заполняем подготовленные (стерилизованные) банки помидорами. На помидоры в каждой банке укладываем несколько промытых листиков базилика и луковицу, очищенную и разрезанную пополам. 2. В первый раз заливаем помидоры в банках крутым кипятком. Прикрываем подготовленными крышками, и пусть вода в банках остынет. 3. Варим рассол, нужно примерно 4 литра. Соль, сахар, мед и лимонная кислота — все это добавляем, когда вода закипит. (Пропорции — на 1 литр воды!). Перемешали — и готово. 4. Остывший кипяток из банок сливаем. В каждую банку (литровую) добавляем по 1 чайной ложке семян горчицы. Заливаем в банки приготовленный медовый рассол до самого верха. Плотно закрываем крышками и закатываем.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»