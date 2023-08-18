Творог, масло, яйца и щепотка соли: вкуснейший творожный кекс — нежнятина

Творожный кекс можно приготовить очень быстро. И это станет лучшим решением для завтрака.

Просто возьмите 200 г творога, 150 г сливочного масла, 4 яйца, 300 г сахара, 1 щепотку ванилина, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотку соли, 300 г муки.

Масло смешайте с солью, сахаром, яйцами и ванилином. Взбейте блендером. Потом добавьте творог, муку и снова взбейте.

Полученное тесто переложите в форму для запекания и отправьте в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

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