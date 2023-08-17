Салат «Заморский» с креветками и авокадо — салатные листья рвем руками: рецепт на пять минут

Готовим салат «Заморский» с креветками и авокадо, салатные листья рвем руками. Простейший рецепт на пять минут. Элементарно — а вкус бомбический. Все просят добавки, просто объедение. Попробуйте! Домашних за уши не оттащишь.

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Берем 200 г помидоров, 100 г салатных листьев, 1 авокадо, 250 г креветок, 1 ст.л. винного уксуса, 3 ст.л. оливкового масла, зелень, молотый черный перец, соль.

Как готовим? Нарезаем помидоры и зелень. Салатные листья рвем руками. Авокадо чистим, нарезаем. Затем нужно взбрызнуть их уксусом. Креветки промываем кипятком и очищаем. Все смешиваем, добавляем соль, молотый перец и масло. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru