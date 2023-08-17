Колбаса, яйцо и сыр: пирожки как у бабушки за 10 минут

Помните вкус детства? Когда приезжаешь к бабушке, а у нее полный стол вкуснейших пирожков… Приготовьте дома сами закуску из слоеного теста с колбасой и сыром. Будет очень вкусно, да и времени вы потратите на это мало.

Возьмите 250 г слоеного теста, 100 г вареной колбасы, 1 яйцо, 1 ч. л. сушеных пряных трав, 80 г твердого сыра.

Сыр, яйцо и колбасу портите на крупной терке, перемешайте с остальными ингредиентами. Готовое тесто раскатайте, разложите начинку и запекайте в духовке 10 минут при температуре 200 градусов.

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