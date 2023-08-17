Сделаем самое волшебное тесто для пирожков по бабушкиному рецепту: есть хитрый ингредиент

Если добавить в состав дрожжевого теста для пирожков уксус, он станет просто волшебным. Этим секретом владеют немногие.

Такое тесто поднимается просто роскошно, получается пористым, мягким, нежным. Даже с самой простой начинкой пирожки из него выпекаются волшебными.

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Ингредиенты: 300 миллилитров чуть прогретого молока, 1 куриное яйцо, 7 граммов сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахарного песка, 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки яблочного уксуса, примерно 550 граммов пшеничной муки, 40 граммов сливочного масла.

Немного прогреваем молоко, кладем в него дрожжи и размешиваем. Потом вбиваем куриное яйцо, солим, просеиваем в состав муку. Замешиваем тесто.

Пока замешиваем тесто, добавляем масло и уксус, накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место подниматься.

Тесто увеличивается в размере очень активно, почти вдвое, прижимаем его рукой и делаем пирожки.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?».