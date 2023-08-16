Бесподобное блюдо «курица в банке»: куриные бедра, картошку, лук укладываем слоями и отправляем в духовку — объеденье

Готовим: 1. Наши бабушки для этого блюда обычно морковь нарезали крупными полосками, а лук - крупными полукольцами. Дольки чеснока просто разрезали пополам, от них нужен будет только сок. Берем стеклянную банку емкостью примерно 1,8 л. На дно кладем часть овощей, чеснока, петрушки, лаврового листа, солим и перчим. 2. Сверху выкладываем курицу слоями с картофелем (порезанным на крупные кубики) и всеми остальными ингредиентами. Утрамбовываем все руками, сверху накрываем фольгой. Ставим в еще холодную духовку в какую-нибудь чашку или сковородку, лучше, чтобы банка нагревалась постепенно. В ней образуется сок естественным образом. Готовим при температуре 140 - 160°С около часа. Смотреть по готовности. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»