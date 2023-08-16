Чем больше, тем лучше: рецепт настоящего лечо из перцев для закрутки на зиму — станет нежным в мякоти томата

Готовим: Помидоры перекрутить, отправить на огонь вариться (после закипания - 30 минут) вместе с лавровым листом и душистым перцем. Нарезать перец кусочками. Добавить к томату соль, сахар и масло, перемешать и добавить перцы. После закипания варить минут 10. Добавить рубленую зелень петрушки, варить еще пять минут, затем добавить рубленый чеснок, затем - уксусную эссенцию. Не выключая медленный огонь, раскладывать лечо по заранее вымытым и стерилизованным баночкам, сразу же закрывать их стерильными крышками. Банки перевернуть вверх дном и укрыть до полного остывания.

По материалам телеграм-канала «Пальчики оближешь! Закатки на зиму»