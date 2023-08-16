Кефирные беляши на муке и без дрожжей — готовим на сковороде: в начинке мясной фарш

Готовим кефирные беляши без дрожжей — в начинке мясной фарш. Просто объедение! Домашние съедают прямо со сковороды, до стола не доносят.

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Берем 250 мл кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотку соли, 2 ст.л. растительного масла, 300 г мясного фарша, 1 луковица, специи.

Как готовить? Смешиваем фарш с мелко рубленым луком и специями, и оставляем на полчаса в холодильнике. Далее смешиваем кефир с содой, оставляем на 6 минут и добавляем масло, просеянную муку и соль. Месим упругое тесто и оставляем его на 20 минут.

Делим тесто на части и раскатываем в круглые лепешки. На каждую выкладываем фарш и защипываем края мешочком, но с отверстием по центру. Затем жарим беляши на сковороде с маслом до румяности – сначала отверстием вниз и потом с другой стороны. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru