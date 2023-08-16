Просто смешиваем все ингредиенты и отправляем в духовку: рецепт самого вкусного «ленивого» пирога за 40 минут

Попробуйте приготовить очень вкусный «ленивый» пирог, который станет хитом вашей кухни. Начинку для него можно взять любую - фрукты, мясо, овощи. Словом, все, что есть в вашем холодильнике, - годится! В данном рецепте используются сыр и отварное мясо.

Ингредиенты: мясо готовое - 150 гр., сыр 35% - 150 гр., мука - 150 гр., яйцо - 2 шт., сметана 10% - 150 гр., разрыхлитель - 1 ч.л., масло сливочное - 20 гр., зелень, соль, специи (смесь перцев, сушеный чеснок) – по вкусу. Начинка может быть любая, в том числе, и сладкая.

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