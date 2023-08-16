Жареные пирожки с капустой на сковороде — добавьте в начинку этот продукт, станут еще вкуснее

Побалуйте домашних жареными пирожками с капустой — добавьте этот продукт в начинку и выпечка станет еще вкуснее. Всего 2 стакана муки и один стакан молока, одна столовая ложка растительного масла, одна чайная ложка сухих дрожжей и 0,5 чайной ложки соли и сахара для теста.

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Для начинки берем: 300 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 ст.л. томатной пасты, специи.

Как готовить? Смешиваем теплое молоко, дрожжи, соль и сахар, и оставляем на 7 минут. Добавляем масло, а потом – просеянную муку. Месим тесто и оставляем его на 1 час в тепле.

Далее шинкуем лук, трем морковь и обжариваем их 5 минут до мягкости. Добавляем капусту, специи и томатную пасту, и тушим начинку еще 15 минут на среднем огне.

Делим тесто на части и каждую растягиваем в лепешку. Сверху кладем капустную начинку с морковкой и защипываем края. Затем жарим пирожки на сковороде с растительным маслом на среднем огне. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru