Заливной пирог на кефире «Варварушка» — полстакана муки, два яйца: начинка с картошкой

Готовим заливной пирог «Варварушка» на кефире. Рецепт настолько прост, что с ним справятся даже те, кто и вовсе не стоял у плиты. Легче не бывает. Просто пальчики оближешь! Тесто тает во рту, а в начинке — картошка.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 1 стакан кефира, 2 яйца, щепотку соды и соли, 0,5 стакана муки, 3 картофелины, 1 луковицу, 0,5 пучка укропа, специи.

Как готовить? Нарезаем картошку мелким кубиком, добавляем рубленый лук и зелень со специями. Затем нужно все перемешать. Далее смешиваем яйца с кефиром, добавляем муку с солью и содой. Доводим до однородности, хорошенько перемешивая. Вливаем половину теста в форму, выкладываем начинку и заливаем сверху. Выпекаем пирог в духовке 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru