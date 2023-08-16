Чучвара с пельменями — готовим по узбекскому рецепту: на бульоне с морковью и помидорами

Чучвара с пельменями — это упрощенная вариация узбекского национального блюда. Так вкусно! Попробуйте, теперь готовим пельмени только так — варим через день, муж и дети в восторге. Даже свекровь спросила рецепт. Просто объедение! Главный секрет в наваристом бульоне.

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Берем 600–700 г пельменей, 1 луковицу, 1 морковь, 3 помидора, 1 пучок зелени, специи, 50 мл растительного масла.

Как готовить? Мелко шинкуем все овощи кубиком. Обжариваем лук в масле 5 минут, добавляем морковь и жарим еще 5 минут. Добавляем помидоры и специи. Затем тушим до тех пор, пока зажарка не станет гуще. Вливаем 1 литр воды, доводим до кипения и варим 15 минут.

Добавляем пельмени в этот соус и варим еще немного до их готовности. Добавляем зелень по вкусу. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru