Каждый день делаем эти лепешки из кабачка с сыром и не надоедает: они легкие, вкусные и без жира

Лепешки из кабачка с сыром - настоящая находка для тех, кто любит вкусное, овощное и не планирует толстеть. Они аппетитны за счет сыра, который тает внутри и тянется. И не имеют лишних калорий, потому что запекаются в духовке, а не жарятся.

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Ингредиенты: кабачок — 1 штука, сыр — 100 граммов, разрыхлитель — 5 граммов, мука — 2 столовые ложки.

Натрите на терке сыр и кабачок, соедините в одной миске, бросьте чуть муки и разрыхлитель. Сыр соленый сам по себе, поэтому соль часто не требуется в составе. Попробуйте состав, если захотелось подсолить, добавьте соль.

Сформируйте небольшие лепешки и положите на противень, застеленный промасленным пергаментом.

Выпекайте на 180 градусах до готовности. Подавайте со сметаной или другим любимым соусом.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы.