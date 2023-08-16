Что добавить в тесто, чтобы оно стало пушистым и необычайно мягким: знают единицы

Немногие хозяйки знают, что уксус в составе теста делает его просто волшебным. Тесто великолепно поднимается, выпечка из него необычайно пушистая, мягкая, нежная, тающая во рту. Любые пирожки с таким тестом, даже с самой скромной начинкой будут наивкуснейшими.

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Ингредиенты: 300 мл теплого молока, 1 яйцо, 7 граммов сухих дрожжей, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. яблочного уксуса, примерно 550 г муки, 40 г сливочного масла.

Молоко чуть подогреваем, но не до кипятка, бросаем дрожжи и сахар. Растворяем, вбиваем яйцо, кладем соль, муку, замешиваем.

В процессе добавляем масло и уксус, ставим в теплое место подниматься, накрыв пищевой пленкой. Когда тесто поднимется, опускаем сильно поднявшееся тесто рукой и делаем пирожки.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?».