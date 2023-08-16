Салат «Пожарный» на зиму: слоями томаты, перец, лук, петрушка — ароматно, вкусно, быстро

Салат «Пожарный» — это мегабыстрая заготовка, красивая, яркая и вкусная. Сделайте ее на всякий пожарный — и она обязательно пригодится! Если нагрянули гости, если до получки еще неделя, а кошелек пустой, если нужно срочно принести на корпоратив, если к картошке ничего не купили…. Случаев много — салат везде кстати!

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Ингредиенты для приготовления рассола девяти литровых баночек: 3 литра воды, 3 столовые ложки соли, 7 чайных ложек сахара.

Закипятить рассол, влить 1 стакан 9% уксуса, снять с огня, остудить.

На дно баночек положить по 1–2 лавровому листу, 5–6 шт. перца горошком.

Далее слоями укладывать помидоры (около 4,5 кг) разрезая на 4 части, лук (средних 10 головок) полукольцами, сладкий перец (10 средних плодов) полукольцами, петрушку (2 пучка) измельченную.

Залить остывшим рассолом. Стерилизовать 7 минут с момента закипания. Закрутить. Закутать на сутки.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».