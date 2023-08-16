Огурцы на зиму по-корейски: хрустят, а потом тают во рту

Для любителей пряных закусок можно приготовить на зиму салат из огурцов по-корейски. Это проще, чем кажется на первый взгляд. Огурцы будут хрустящими и нежными на вкус.

Для рецепта вам понадобятся 3 кг огурцов, 1 кг моркови, 1 кг болгарского перца, 8 зубчиков чеснока, 1 перец чили, 4 ст.л. соли, 8 ст.л. сахара, 1 стакан растительного масла, 1 стакан уксуса, специи.

Морковь и огурцы натрите на крупной терке, перец порежьте мелко. Смешайте все ингредиенты и разложите по банкам.

Прокипятите 15 минут и закатывайте. Салат готов!

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