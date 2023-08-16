Салат из помидоров на зиму «Пальчики оближешь»: 20 минут — и готово

Это, наверное, самый быстрый салат из помидоров на зиму. При этом он получится таким вкусным, что гости и домочадцы буквально пальчики оближут.

Для приготовления вам понадобятся 2 кг помидоров, 1 кг лука, 8 лавровых листов, душистый перец горошком, гвоздика, 4 ч.л. растительного масла, 8 ч.л. уксуса, по 4 ч.л. соли и сахара.

Помидоры нарежьте дольками и разложите в банки вместе со специями. Утрамбуйте и прокипятите банки 15 минут вместе с содержимым. В конце добавьте уксус и закатывайте.

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