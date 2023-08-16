Попробовали этот салат с баклажанами в Грузии — теперь готовим дома: так просто и так вкусно!

Грузины любят и умеют готовить баклажаны. Часто их рецепты очень аппетитны, но при этом просты, а все благодаря поиску идеальных вкусовых сочетаний.

Жареные баклажаны отлично звучат рядом со свежими вкусными томатами и ароматной кинзой. Обязательно сделайте эту закуску!

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Ингредиенты:

баклажаны — 3 штуки,

помидоры — 3 штуки,

кинза (можно заменить на укроп),

чеснок — 3 зубчика,

растительное масло,

соль — по вкусу.

Баклажаны нарезаем на брусочки, томаты — на небольшие дольки, кинзу меленько шинкуем.

Баклажаны обжариваем на масле. Все ингредиенты смешиваем. Выдавливаем чеснок, подсаливаем по вкусу, поливаем маслом.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».