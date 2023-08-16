Попробовали этот салат с баклажанами в Грузии — теперь готовим дома: так просто и так вкусно!

Салат. Фото: соцсети

Всего три ингредиента, а получается такая вкуснятина.

Грузины любят и умеют готовить баклажаны. Часто их рецепты очень аппетитны, но при этом просты, а все благодаря поиску идеальных вкусовых сочетаний.

Жареные баклажаны отлично звучат рядом со свежими вкусными томатами и ароматной кинзой. Обязательно сделайте эту закуску!

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Ингредиенты:

  • баклажаны — 3 штуки,
  • помидоры — 3 штуки,
  • кинза (можно заменить на укроп),
  • чеснок — 3 зубчика,
  • растительное масло,
  • соль — по вкусу.

Баклажаны нарезаем на брусочки, томаты — на небольшие дольки, кинзу меленько шинкуем.

Баклажаны обжариваем на масле. Все ингредиенты смешиваем. Выдавливаем чеснок, подсаливаем по вкусу, поливаем маслом.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».

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