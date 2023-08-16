Попробовали этот салат с баклажанами в Грузии — теперь готовим дома: так просто и так вкусно!

Грузины любят и умеют готовить баклажаны. Часто их рецепты очень аппетитны, но при этом просты, а все благодаря поиску идеальных вкусовых сочетаний.
Жареные баклажаны отлично звучат рядом со свежими вкусными томатами и ароматной кинзой. Обязательно сделайте эту закуску!
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Ингредиенты:
- баклажаны — 3 штуки,
- помидоры — 3 штуки,
- кинза (можно заменить на укроп),
- чеснок — 3 зубчика,
- растительное масло,
- соль — по вкусу.
Баклажаны нарезаем на брусочки, томаты — на небольшие дольки, кинзу меленько шинкуем.
Баклажаны обжариваем на масле. Все ингредиенты смешиваем. Выдавливаем чеснок, подсаливаем по вкусу, поливаем маслом.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».