Приготовим обалденный салат «Сытый муж»: мясо, маринованный лук, огурец — вкусовое счастье

Мясо и маринованный лук любят все мужчины, но и женщины в восторге от этого салата. Он интересный и простой. Сочетание продуктов просто бомбическое.

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Ингредиенты:

красный лук — 50 г,

сахар — 1 ст.л.,

уксус — 2 ст.л.,

вода — 50 мл,

свиная вырезка — 300 г (можно любое другое мясо вареное),

горошек консервированный — 1 банка,

яйца — 5 шт.,

огурец свежий — 3 шт.,

укроп — 30 г,

майонез — 3–4 ст.л.

Мясо и яйца сварить. Все, что необходимо, нарезать. Лук нарубить соломкой и замариновать в уксусе, сахаре и воде. Ингредиенты смешать и заправить майонезом. Посолить по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».