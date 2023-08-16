Приготовим обалденный салат «Сытый муж»: мясо, маринованный лук, огурец — вкусовое счастье

Мясо и маринованный лук любят все мужчины, но и женщины в восторге от этого салата. Он интересный и простой. Сочетание продуктов просто бомбическое.
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Ингредиенты:
- красный лук — 50 г,
- сахар — 1 ст.л.,
- уксус — 2 ст.л.,
- вода — 50 мл,
- свиная вырезка — 300 г (можно любое другое мясо вареное),
- горошек консервированный — 1 банка,
- яйца — 5 шт.,
- огурец свежий — 3 шт.,
- укроп — 30 г,
- майонез — 3–4 ст.л.
Мясо и яйца сварить. Все, что необходимо, нарезать. Лук нарубить соломкой и замариновать в уксусе, сахаре и воде. Ингредиенты смешать и заправить майонезом. Посолить по вкусу.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».