Приготовим обалденный салат «Сытый муж»: мясо, маринованный лук, огурец — вкусовое счастье

Салат. Фото: соцсети

Сытная закуска всегда воспринимается с восторгом.

Мясо и маринованный лук любят все мужчины, но и женщины в восторге от этого салата. Он интересный и простой. Сочетание продуктов просто бомбическое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • красный лук — 50 г,
  • сахар — 1 ст.л.,
  • уксус — 2 ст.л.,
  • вода — 50 мл,
  • свиная вырезка — 300 г (можно любое другое мясо вареное),
  • горошек консервированный — 1 банка,
  • яйца — 5 шт.,
  • огурец свежий — 3 шт.,
  • укроп — 30 г,
  • майонез — 3–4 ст.л.

Мясо и яйца сварить. Все, что необходимо, нарезать. Лук нарубить соломкой и замариновать в уксусе, сахаре и воде. Ингредиенты смешать и заправить майонезом. Посолить по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».

Читайте также