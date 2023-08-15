Возьмите всего по 10: обалденно вкусный салат из баклажанов на зиму — напитаны нежным соком томатов и перца

Баклажаны - один из лучших овощей для закатывания на зиму. Вкусный, нежный, он всегда становится главным блюдом во время зимнего застолья.
Попробуйте закрутить салат из баклажанов с томатом, перцем, чесноком.
Ингредиенты: 10 баклажанов, помидоров, болгарских перцев, репчатых луковиц, долек чеснока,10 горошин черного перца, 0,5 ст. ложки 9%-го столового уксуса, 1-1,5 ст. растительного масла, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли.
Готовим: 1. Порежьте мякоть баклажан крупными брусочками и замочите в холодной воде. Перец нарежьте вдоль на 2-4 части, а затем поперек на полости. Порубите помидоры средними кубиками, лук нашинкуйте толстыми полукольцами, чеснок измельчите ножом. 2. Поставьте на плиту толстостенную большую кастрюлю с половиной растительного масла. Разогрейте его на сильном огне и уложите компоненты салата ровными аккуратными слоями в следующем порядке: помидоры, баклажаны, перцы, лук и чеснок. Залейте все оставшимся маслом, посыпьте сахаром, солью, горошинами перца, закройте крышкой, доведите до кипения и тушите овощное ассорти 35 минут, затем полейте уксусом, перемешайте. 3. Простерилизуйте стеклянные банки и заполните еще горячим салатом поровну, закатайте.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»