Возьмите всего по 10: обалденно вкусный салат из баклажанов на зиму — напитаны нежным соком томатов и перца

Готовим: 1. Порежьте мякоть баклажан крупными брусочками и замочите в холодной воде. Перец нарежьте вдоль на 2-4 части, а затем поперек на полости. Порубите помидоры средними кубиками, лук нашинкуйте толстыми полукольцами, чеснок измельчите ножом. 2. Поставьте на плиту толстостенную большую кастрюлю с половиной растительного масла. Разогрейте его на сильном огне и уложите компоненты салата ровными аккуратными слоями в следующем порядке: помидоры, баклажаны, перцы, лук и чеснок. Залейте все оставшимся маслом, посыпьте сахаром, солью, горошинами перца, закройте крышкой, доведите до кипения и тушите овощное ассорти 35 минут, затем полейте уксусом, перемешайте. 3. Простерилизуйте стеклянные банки и заполните еще горячим салатом поровну, закатайте.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»