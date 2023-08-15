Подавать хоть к мясу, хоть к картошке: рецепт ароматной зеленой аджики — лучшей приправы не найти

Попробуйте сделать на зиму зеленую аджику вот по этому рецепту. Хотя, есть вероятность, что она может быть съедена еще до наступления холодов. Такая вкусная! Подавать аджику можно и к мясу, и к курице, и к картошке.
Ингредиенты: чеснок - 3-4 головки, репчатый лук 3-4 головки, зеленый сладкий перец - 3-4 шт., горький перец - 3 стручка, петрушка, укроп – по одному пучку, можно добавить фиолетовый базилик.
Готовим: все пропустить через мясорубку. Затем добавить 1 стол. ложку соли, 3 стол. ложки сахара, 0.5-1 ч. ложку уксусной эссенции, 1 стакан растительного масла. Все тщательно размешать, разложить в банки и хранить в холодильнике.
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»