Подавать хоть к мясу, хоть к картошке: рецепт ароматной зеленой аджики — лучшей приправы не найти

Попробуйте сделать на зиму зеленую аджику вот по этому рецепту. Хотя, есть вероятность, что она может быть съедена еще до наступления холодов. Такая вкусная! Подавать аджику можно и к мясу, и к курице, и к картошке.

Ингредиенты: чеснок - 3-4 головки, репчатый лук 3-4 головки, зеленый сладкий перец - 3-4 шт., горький перец - 3 стручка, петрушка, укроп – по одному пучку, можно добавить фиолетовый базилик.

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