Подавать хоть к мясу, хоть к картошке: рецепт ароматной зеленой аджики — лучшей приправы не найти

Зеленая аджика. Фото: телеграм-канал «Салатик! Закатки на зиму»

Рецепт простой и вкусной приправы, которая обойдется в копейки.

Попробуйте сделать на зиму зеленую аджику вот по этому рецепту. Хотя, есть вероятность, что она может быть съедена еще до наступления холодов. Такая вкусная! Подавать аджику можно и к мясу, и к курице, и к картошке.

Ингредиенты: чеснок - 3-4 головки, репчатый лук 3-4 головки, зеленый сладкий перец - 3-4 шт., горький перец - 3 стручка, петрушка, укроп – по одному пучку, можно добавить фиолетовый базилик.

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Готовим: все пропустить через мясорубку. Затем добавить 1 стол. ложку соли, 3 стол. ложки сахара, 0.5-1 ч. ложку уксусной эссенции, 1 стакан растительного масла. Все тщательно размешать, разложить в банки и хранить в холодильнике.

По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»

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