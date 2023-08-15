Едим и худеем: обалденно вкусные запеченные перцы с курицей и сыром в духовке — без вреда для фигуры

Готовим: 1. Куриное филе нарезать кубиками. Лук - полукольцами. Обжарить филе с луком на среднем огне, с добавлением растительного масла. Посолить, поперчить. 2. Жарить 20 минут, затем добавить сметану, томатную пасту и жарить еще минут 5. 3. Перцы разрезать пополам, очистить от семян. Заполнить начинкой, посыпать сыром. Выложить на противень и отправить в разогретую до 190 С духовку на 15-20 минут. Готово! К курице, при желании, во время жарки можно добавить немного грибов. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Пальчики оближешь! Закатки на зиму. Рецепты»