Едим и худеем: обалденно вкусные запеченные перцы с курицей и сыром в духовке — без вреда для фигуры

Попробуйте приготовить вкусные, фаршированные курицей, перчики, запеченные в духовке с сыром. Для фигуры такое блюдо не опасно. Оно практически диетическое.
Ингредиенты: куриное филе - 500 гр., болгарский перец - 3 шт., тертый сыр - 200 гр., сметана - 2 ст. л., томатная паста - 1 ст. л., лук - 1 шт., соль – по вкусу.
Готовим: 1. Куриное филе нарезать кубиками. Лук - полукольцами. Обжарить филе с луком на среднем огне, с добавлением растительного масла. Посолить, поперчить. 2. Жарить 20 минут, затем добавить сметану, томатную пасту и жарить еще минут 5. 3. Перцы разрезать пополам, очистить от семян. Заполнить начинкой, посыпать сыром. Выложить на противень и отправить в разогретую до 190 С духовку на 15-20 минут. Готово! К курице, при желании, во время жарки можно добавить немного грибов. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Пальчики оближешь! Закатки на зиму. Рецепты»