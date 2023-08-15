Котлеты пожарские в панировке готовятся только так: раскрываем фирменный секрет

Раскрываем фирменный секрет приготовления пожарских котлет из курицы и в панировке. Готовятся быстро, а на вкус — просто волшебные.
Ингредиенты: курица средней величины — 1 шт., масло сливочное — 100 г, хлеб белый — 1 ломтик, сливки 10% — 1/2 стакана, яйца, сухари, соль, перец, масло сливочное для жарки — 50 г, масло растительное для жарки — 50 г.
Способ приготовления: 1. Отделить мясо курицы от костей. Быстренько сделаем фарш в блендере. Смачиваем ладони холодной водой и формируем котлеты таким образом: разглаживаем лепешку фарша на ладони и загибая края друг на друга, делаем конверт. 2. Сформировав котлету, обмакиваем ее во взбитое яйцо и хорошо обваляв в сухарях, придаем ей заостренную форму. Выкладываем получившиеся на доску и в холодильник, чтобы скрепить панировку. Жарим на толстостенной сковороде в смеси растительного и сливочного масел, на медленном огне, чтобы предотвратить обгорание сухарей, «пожарские» котлеты должны быть светлее, чем обычные мясные.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»