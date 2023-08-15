Котлеты пожарские в панировке готовятся только так: раскрываем фирменный секрет

Раскрываем фирменный секрет приготовления пожарских котлет из курицы и в панировке. Готовятся быстро, а на вкус — просто волшебные.

Ингредиенты: курица средней величины — 1 шт., масло сливочное — 100 г, хлеб белый — 1 ломтик, сливки 10% — 1/2 стакана, яйца, сухари, соль, перец, масло сливочное для жарки — 50 г, масло растительное для жарки — 50 г.

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