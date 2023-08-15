Маринованные перцы по-армянски: эта вкуснейшая закуска — настоящая любовь на всю жизнь

Говорят, что тот, кто один раз попробовал маринованные перчики по-армянски, влюбляется в их вкус на всю жизнь.
Готовятся они просто, съедаются с удовольствием.
Ингредиенты: перец (лучше взять не болгарский, а зеленый длинный) – 1 кг, вода - 300-400 г, растительное масло - 200 г, сахар – 0,5 ч. л., уксус - 100 г, чеснок – 3 зубчика, лавровый лист, перец горошком, свежий укроп.
Готовим: в кастрюлю налить растительное масло, добавить сахарный песок, уксус, лавровый лист, перец горошком и соль. Пока нагревается, разрезаем перцы вдоль до плодоножки. Когда в кастрюле уже кипит маринад, кладем перцы (но не друг на друга, а на дно, чтобы каждый в маринаде был) и держим там, пока не станут мягкими. Те, которые вытащили из кастрюли, кладем на дуршлаг, а в кастрюлю закладываем остальные перцы и так далее. Когда перцы готовы, выкладываем в емкость слоями: слой перцев, на них чеснок (пропущенный через пресс), лавровый лист, укроп (порубленный мелко) и так далее. Можно положить несколько горошин перца. Ставим в холодильник. Получается очень вкусная закуска. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Салатик! Закатки на зиму»