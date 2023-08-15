Маринованные перцы по-армянски: эта вкуснейшая закуска — настоящая любовь на всю жизнь

Говорят, что тот, кто один раз попробовал маринованные перчики по-армянски, влюбляется в их вкус на всю жизнь.

Готовятся они просто, съедаются с удовольствием.

Ингредиенты: перец (лучше взять не болгарский, а зеленый длинный) – 1 кг, вода - 300-400 г, растительное масло - 200 г, сахар – 0,5 ч. л., уксус - 100 г, чеснок – 3 зубчика, лавровый лист, перец горошком, свежий укроп.

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